Маск предупреждает о грядущей в этом году рецессии, вызванной тарифами Трампа

Разногласия между Трампом и Маском возникли после того, как бизнесмен недавно покинул свой пост в Белом доме. Во вторник он раскритиковал законопроект республиканцев о сокращении налогов и расходов, который Трамп помог провести через Палату Представителей, назвав его «отвратительной мерзостью».