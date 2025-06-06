Маск предупреждает о грядущей в этом году рецессии, вызванной тарифами Трампа

«Тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года», — написал Маск на X, перепостив другой твит, назвающий тарифы Трампа «супер глупыми».
Утро началось с того, что Трамп заявил, что разочарован несогласием Маска с его «Одним большим красивым законопроектом» во время выступления перед прессой, чтобы поприветствовать канцлера Германии в Белом доме.
Вражда усилилась, когда Маск назвал Трампа «неблагодарным» и предложил создать новую политическую партию, пишет Business Insider. Соучредитель SpaceX также предложил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon после того, как Трамп пригрозил сократить его правительственные контракты, хотя Маск довольно быстро отказался от этой идеи на X.
Разногласия между Трампом и Маском возникли после того, как бизнесмен недавно покинул свой пост в Белом доме. Во вторник он раскритиковал законопроект республиканцев о сокращении налогов и расходов, который Трамп помог провести через Палату Представителей, назвав его «отвратительной мерзостью».
Маск не одинок в критике потенциальных финансовых последствий этого законопроекта. По оценкам бюджетного управления Конгресса, его принятие увеличит дефицит бюджета на 2,4 трлн долл в течение десятилетия.
JPMorgan прогнозировал 60%-ную вероятность рецессии в США после того, как Трамп ввел высокие тарифы 2 апреля. Недавно банк снизил вероятность до уровня ниже 50% после того, как Трамп приостановил действие большинства своих самых высоких тарифов.