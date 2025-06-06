«Магнит» мельчает. «Лента» собирается выкупить его гипермаркеты

Для ритейлера покупка гипермаркетов «Магнита» — возможность расширить свое присутствие в разных регионах без вложения на открытие объектов с нуля, отмечает один из собеседников «Ъ». Больший интерес к этой сделке проявляет сама «Лента», которая сейчас активно ищет возможности для роста, в том числе и через подобные сделки, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Так, в январе о возможной сделке «Ленты» по покупке гипермаркетов «О`кей» сообщала «Фонтанка.ру». Но источник «Ъ» на рынке поясняет, что эта сделка до сих пор не закрыта.