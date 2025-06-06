Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины»

ПАО «Газпром» подало новый иск к «Нафтогазу Украины» 5 июня, следует из картотеки.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что компания подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В картотеке сообщается, что ответчиком является Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», других подробностей не приводится.

В декабре 2023 году «Газпром» подавал иск к «Нафтогазу Украины» в тот же суд. Менее чем через месяц требование российской компании о запрете разбирательств в международных судах было удовлетворено. Также «Нафтогаз» обязали выплатить 150 тысяч долларов неустойки в случае продолжения разбирательств в международных инстанциях.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».