«Газпром» подал новый иск к «Нафтогазу Украины»

В декабре 2023 году «Газпром» подавал иск к «Нафтогазу Украины» в тот же суд. Менее чем через месяц требование российской компании о запрете разбирательств в международных судах было удовлетворено. Также «Нафтогаз» обязали выплатить 150 тысяч долларов неустойки в случае продолжения разбирательств в международных инстанциях.