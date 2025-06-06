Финразведка поддержала введение лимитов на входящие переводы для россиян

Российские банки вправе установить дополнительные ограничения на использование клиентами счетов, в том числе на входящие переводы, сообщили РБК в Росфинмониторинге. Так в службе финансовой разведки прокомментировали последние рекомендации ЦБ кредитным организациям: 4 июня регулятор выпустил письмо с предложениями по усилению контроля за физлицами-дропами и техническими компаниями.
Дропами, или дропперами считаются клиенты, кто неосознанно или умышленно передает реквизиты своих счетов или платежных средств для проведения сомнительных транзакций. Случайными дропами также могут стать лица, чьи персональные данные оказались в слитых базах и были использованы злоумышленниками для оформления электронных кошельков. Технические компании, или компании-пустышки — это юрлица, не ведущие реальной деятельности.
«Упомянутые в Методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим “антиотмывочным” законодательством. Вместе с тем кредитные организации если это не противоречит требованиям законодательства, в рамках договорных отношений с клиентами вправе установить дополнительные условия использования банковских счетов», — отметил представитель Росфинмониторинга. Он при этом подчеркнул, что до применения ограничений банкам стоит «всесторонне изучать своих клиентов» и оценивать, высок ли риск совершения ими подозрительных операций.
Банк России в письме тоже предложил участникам рынка тщательнее анализировать «транзакционный профиль» клиентов, но вместе с тем доработать банковские договоры. По рекомендации ЦБ, в соглашениях стоит прописывать, что если транзакционный профиль клиента будет иметь признаки дропа или технической компании, то у банков должно быть право устанавливать ограничения по числу и объему входящих поступлений на счет. Это могут быть как денежные переводы (за исключением переводов самому себе), так и внесение наличных на счет.