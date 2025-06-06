Финразведка поддержала введение лимитов на входящие переводы для россиян

Банк России в письме тоже предложил участникам рынка тщательнее анализировать «транзакционный профиль» клиентов, но вместе с тем доработать банковские договоры. По рекомендации ЦБ, в соглашениях стоит прописывать, что если транзакционный профиль клиента будет иметь признаки дропа или технической компании, то у банков должно быть право устанавливать ограничения по числу и объему входящих поступлений на счет. Это могут быть как денежные переводы (за исключением переводов самому себе), так и внесение наличных на счет.