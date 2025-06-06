ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка

«Ролик содержал привлекательные для потребителей сведения о переводах без ограничений. Однако в рекламе отсутствовала часть существенной информации о лимите перечислений в другие банки до 20 тысяч рублей и комиссии за совершение таких операций в размере 1,5%», — сказано в пресс-релизе.
По мнению ФАС, это не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения. Такие действия Т-Банка, добавляет служба, могут вводить в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия, подчеркивает ФАС.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».