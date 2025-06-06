Россиян научили, как быстро вычислить телефонных мошенников

Схемы обмана
Преступники владеют базовой информацией о потенциальных жертвах — от номеров телефонов до Ф. И. О., которую легко собрать через интернет-магазины и соцсети. Несмотря на развитие средств киберзащиты, мошенники совершенствуют методы и используют новые ходы: представляются сотрудниками банков, используют сложную терминологию, обращаются по имени и отчеству, для убедительности могут подключать «старшего специалиста».
Основные сценарии телефонного мошенничества — «сверка данных» (выспрашивают недостающую информацию, частично озвучив ту, что уже известна), «подозрительная операция» (уговаривают назвать реквизиты или перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом предотвращения мошенничества), «расследование правоохранительных органов» (выуживают данные, представляясь следствием). Не редкость и звонки с предложением денежного приза за комиссию или просьбы о помощи от «родственников» в сложной ситуации.
Как распознать злоумышленников
Распознать мошенника помогает внимательность к деталям: подозрительный номер, скрытый звонок, настойчивое общение, давление, угроза блокировки счетов. Крупные банки обычно не запрашивают персональные данные и не совершают звонков с неофициальных номеров. Главный совет специалиста: не поддавайтесь эмоциям, не сообщайте никакой информации и сразу завершайте разговор при малейших подозрениях.
Если вам звонят с подозрительного номера и сбрасывают, не перезванивайте и не отправляйте СМС — с вашего счета могут списать деньги. Мошенники часто давят на эмоции: пугают, запугивают, рассказывают истории о потерях других клиентов. Важно помнить: настоящие банкиры всегда вежливы, придерживаются служебных скриптов и не нарушают регламент. Их разговоры записываются, поэтому они не будут грубить или резко менять тон беседы.
Мошенники же подстраиваются под вас: меняют тактику, допускают ошибки в речи, грубость, открыто нарушают правила общения.
Обратите внимание на длительность разговора: обычный сотрудник банка стремится быстро помочь, а злоумышленник готов разговаривать очень долго, терпеливо отвечать на одни и те же вопросы — так он пытается выудить максимум информации. Часто мошенники сообщают абсурдные детали, например про счет в Центробанке на ваше имя.
Какую информацию нельзя разглашать в разговоре
Цель обманщиков — узнать ваши личные данные. К некоторой информации необходимо относиться особо внимательно — ее нельзя никому передавать. Это номер банковской карты, CVC-код, ПИН-код, паспортные данные, серия и номер других документов, кодовое слово, а также логины и пароли от личного кабинета и интернет-банка.
Даже если кто-то, представившись сотрудником банка, уже владеет частью ваших данных, не сообщайте ничего нового и не уточняйте детали, даже если кажется, что человек «знает» вас. Мошенники используют любую известную им информацию, чтобы выманить недостающее.
Сотрудники банка действительно могут называть последние четыре цифры вашей карты, подтверждать ваши паспортные данные и знают, какие продукты у вас открыты в их банке, — так они идентифицируют клиента.
Что делать, если говоришь с мошенником
Если вы ответили на подозрительный звонок, не называйте никаких личных данных и не подтверждайте информацию — даже голосовое согласие мошенники могут использовать в своих схемах. Спросите, из какого банка звонят — чаще всего преступники не знают этого и называют наугад известные банки.
Самое разумное — сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в свой банк по официальному номеру горячей линии. Если это был реальный звонок, его зафиксируют, и вы спокойно продолжите обсуждение уже с новым сотрудником.
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