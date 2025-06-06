Россиян научили, как быстро вычислить телефонных мошенников

Если вам звонят с подозрительного номера и сбрасывают, не перезванивайте и не отправляйте СМС — с вашего счета могут списать деньги. Мошенники часто давят на эмоции: пугают, запугивают, рассказывают истории о потерях других клиентов. Важно помнить: настоящие банкиры всегда вежливы, придерживаются служебных скриптов и не нарушают регламент. Их разговоры записываются, поэтому они не будут грубить или резко менять тон беседы.