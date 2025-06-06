В Citadel Securities госдолг США назвали «бомбой замедленного действия»

«Долг и бюджетный дефицит — это как бомба с часовым механизмом. Никто не может точно предсказать, когда она взорвется. Мы говорим об этом уже более 20 лет, поэтому в некотором смысле рынок стал самоуспокоенным, но в течение нескольких лет мы можем решить эту проблему», — заявил Эспозито на конференции Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference.