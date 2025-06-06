В Citadel Securities госдолг США назвали «бомбой замедленного действия»

«Долг и бюджетный дефицит — это как бомба с часовым механизмом. Никто не может точно предсказать, когда она взорвется. Мы говорим об этом уже более 20 лет, поэтому в некотором смысле рынок стал самоуспокоенным, но в течение нескольких лет мы можем решить эту проблему», — заявил Эспозито на конференции Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference.
Его слова приводит агентство Reuters.
Кроме того, обеспокоенность по поводу текущей ситуации в США выразили несколько других лидеров финансового сектора. Так, в июне генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что государственный долг США представляет собой серьезную проблему, которая может привести к трудностям на рынке облигаций и расширению спредов.
На фоне изменений в экономической политике США произошло снижение стоимости облигаций на рынке. В мае рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг США.
В январе 2025-го госдолг США превысил 36,174 триллиона долларов. Только за прошлый год он вырос на 2,4 триллиона долларов, или на 7 процентов. Это в 8,3 раза превышает весь российский госдолг на конец 2024 года.
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