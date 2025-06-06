ЕС прекратил беспошлинный ввоз украинских товаров

Свободный беспошлинный ввоз в страны Евросоюза товаров с Украины начался в 2022 году. Тем не менее из-за бесконтрольных поставок сельхозпродукции из постсоветской республики и проблем со сбытом у европейских фермеров в 2024 году ЕК установила квоты для семи наиболее чувствительных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. На это решение повлияли протесты аграриев, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.