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ЕС прекратил беспошлинный ввоз украинских товаров

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. ЕС прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, сообщает официальный журнал Евросоюза.

Источник: Reuters

«После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации», — говорится в документе.

Таким образом с пятницы вновь начнут действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы.

Свободный беспошлинный ввоз в страны Евросоюза товаров с Украины начался в 2022 году. Тем не менее из-за бесконтрольных поставок сельхозпродукции из постсоветской республики и проблем со сбытом у европейских фермеров в 2024 году ЕК установила квоты для семи наиболее чувствительных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. На это решение повлияли протесты аграриев, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.

По сообщениям СМИ, Киев хотел продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.

По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки в страны ЕС. В частности, если в 2021—2022 годах она экспортировала туда 40 тысяч тонн сахара, то в 2023—2024 годах этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.