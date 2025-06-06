Экосбор для десятков видов тары могут повысить в несколько раз

По данным расчетов, для упаковки из комбинированных материалов на основе бумаги она может увеличиться в 17,6 раза, до 96,16 тыс. руб. за тонну, для металлической — в 12,8 раза, до 35,76 тыс. руб., для стекла — в 2,7−4,5 раза, до 13,4−20,13 тыс. руб. Также в перечень входят пластмассовая, деревянная и текстильная упаковка.