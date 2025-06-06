FT: ЕС завалило импортной сталью из-за американских пошлин

По данным Еврокомиссии, которые приводит издание, поставки отдельных видов стальных изделий выросли более чем на 1000% с начала года, а цены рухнули на 88%.
Ситуация вызывает тревогу у отраслевых игроков. В Thyssenkrupp предупреждают: если не вмешаться, европейский рынок может не выдержать.
«Время действовать — сейчас», — заявила Ильзе Хенне, председатель наблюдательного совета компании.
Новая система мониторинга импорта, запущенная Еврокомиссией, фиксирует рост поставок не только стали, но и электрогитар, промышленных роботов, фанеры, алюминия и алкоголя. Основной источник — Китай, а также США, откуда компании наращивают запасы в преддверии возможных ответных пошлин со стороны ЕС.
Параллельно Еврокомиссия готовит меры по усилению защиты рынка. По словам торгового комиссара ЕС Мароша Шефчовича, летом будет предложен новый механизм замещения. Однако эксперты настаивают: действовать нужно немедленно.
В Eurofer прогнозируют падение потребления стали в ЕС на 0,9% в 2025 году — четвертый год подряд. Импорт при этом растет. В самом Thyssenkrupp уже сокращают производство с 11 до 9 млн тонн, что приведет к потере тысяч рабочих мест.
Хенне также призвала ввести тарифы на российские слябы — несмотря на санкции, они все еще не попали под ограничения.
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