FT: ЕС завалило импортной сталью из-за американских пошлин

В Eurofer прогнозируют падение потребления стали в ЕС на 0,9% в 2025 году — четвертый год подряд. Импорт при этом растет. В самом Thyssenkrupp уже сокращают производство с 11 до 9 млн тонн, что приведет к потере тысяч рабочих мест.