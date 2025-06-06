Bloomberg: конфликт с Трампом стоил Маску $34 млрд

5 июня Маск и Трамп обменялись серией резких комментариев. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в США в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике введенные президентом импортные пошлины и предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), и сошел с ума. Глава государства пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.