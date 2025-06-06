Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора.
Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, отмечается в сообщении регулятора.
На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых.
Что было со ставкой в прошлом году
На последнем в 2024 году заседании Банк России также оставил ставку без изменений, на отметке 21%.
Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно.
До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.