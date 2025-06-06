Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Bloomberg
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на целый процентный пункт до 20%. Пять экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидали такого шага, при этом один из них прогнозировал снижение на 200 базисных пунктов. Четверо других ожидали, что ставка останется на рекордно высоком уровне в 21%.
Политики придерживались этой ставки с октября, борясь с инфляцией, которая более чем в два раза превышает целевой показатель в 4%. Однако появились признаки того, что рост цен замедляется, и министры, а также бизнес-лидеры все чаще призывают к смягчению мер для поддержки экономики в текущих условиях. Политика Набиуллиной принесла результаты в борьбе с инфляцией.
CNBC
Центральный банк России впервые с сентября 2022 года снизил рекордно высокие процентные ставки, что свидетельствует о том, что инфляционное давление, которое недавно президент Владимир Путин назвал «тревожным», начинает ослабевать.
Банк России снизил ставки на 100 базисных пунктов до 20%. С октября прошлого года они удерживались на уровне 21%, что является самым высоким показателем с момента введения новой базовой ставки в 2013 году.
Ситуация на Украине оказала огромное давление на цены, поскольку ослабление рубля привело к росту цен на импортные товары, а также на экономику.
Несмотря на это, по данным Bank of America, рубль является самой успешной валютой в мире в этом году благодаря контролю за движением капитала, ужесточению политики и снижению курса доллара США. В пятницу после объявления о снижении ставки доллар США вырос по отношению к рублю на 2,72%.