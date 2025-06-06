Банк России снизил ключевую ставку: что пишут зарубежные СМИ

Политики придерживались этой ставки с октября, борясь с инфляцией, которая более чем в два раза превышает целевой показатель в 4%. Однако появились признаки того, что рост цен замедляется, и министры, а также бизнес-лидеры все чаще призывают к смягчению мер для поддержки экономики в текущих условиях. Политика Набиуллиной принесла результаты в борьбе с инфляцией.