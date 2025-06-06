Почему ЦБ снизил ставку до 20% и как это повлияет на рубль и инфляцию

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — опубликовал регулятор сообщение по итогам заседания.
На первом и втором заседании в 2025 году совет директоров также оставил ставку на отметке 21% годовых.
В прошлом, 2024 году, Банк России оставил ставку без изменений в декабре на отметке 21%. Последние повышения ставки Банком России происходили на заседаниях совдира 25 октября, 13 сентября и 26 июля 2024 года: до 21%, 19% и 18% соответственно. До этого четыре заседания подряд ставку оставляли без изменений, на уровне 16%.
«В апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в 1к25. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,4% после в среднем 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне
Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, ключевая ставка действует на экономику и инфляцию с лагом (3−6 кварталов), поэтому ЦБ, вероятно, начал смягчать монетарную политику сейчас, чтобы снизить риски переохлаждения экономики.
«В то же время обеспокоенность у ЦБ по-прежнему вызывают повышенные инфляционные ожидания, дефицитный рынок труда, риски со стороны внешних условий (геополитика, торговые войны)», — пояснил он.
В свою очередь ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева добавила, что важнее не шаг снижения, а сам тренд. «Мы закладывали более существенный шаг, сразу на 2 п.п., до 19%, но глобально гораздо важнее сам факт достижения пика по ставке и начало ее снижения», — дополнила она.
Инфляция
«Мы полагаем, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и теперь будет снижаться до 5,6% к концу года», — отметил Михаил Васильев и добавил, что в ближайшие месяцы этот тренд сохранится.
Наталия Пырьева считает, что текущей жесткости достаточно для выравнивания динамики по инфляции и темпам роста экономики России, тогда как кредитные риски для системы начинают повышаться, поэтому важно вовремя «не перегнуть» с жесткостью. Поэтому регулятор будет продолжать внимательно следить за развитием ситуации.
Впрочем, на пресс-конференции, которая прошла в день повышения ставки, Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что ожидания населения и бизнеса по вопросу дальнейшей инфляционной динамики снижаются медленнее, чем сами цены. Это связано с тем, что товары ежедневного спроса, а также тарифы ЖКХ и транспорта, дорожают быстрее, чем, например, телефоны или туристические путевки.
Кредиты
Сергей Рогов, руководитель направления по работе с частными клиентами СберСтрахования жизни, считает, что сегодняшний шаг по ключевой ставке — первый в текущем цикле смягчения ДКП, который может получить продолжение при сохранении текущих положительных тенденций. «Позитивные факторы на рынке очевидны: укрепление рубля с начала года создает дополнительный дефляционный эффект, что способствует дальнейшему замедлению роста цен». — отметил он.
Темпы роста ВВП постепенно стабилизируются, двигаясь к траектории устойчивого развития экономики. Но в то же время бизнес-сообщество испытывает серьезные вызовы: долговая нагрузка многих компаний достигла критических значений как в крупном, так и в среднем бизнесе. «Предприятиям становится все сложнее обслуживать кредиты и переносить возросшие издержки на конечного потребителя, что создает дополнительное давление на экономику», добавляет специалист.
Дальнейшая динамика ключевой ставки будет во многом зависеть от двух ключевых факторов: геополитической ситуации и выходящих макроэкономических показателей.
Васильев в свою очередь прогнозирует снижение ставок по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам. Пусть и медленно, но проценты в течение ближайших месяцев пойдут вниз вслед за вероятным замедлением инфляции и снижением ставок по депозитам.
Вклады
Аналитики Совкомбанка прогнозирует, что ставки по вкладам после решения ЦБ в ближайшие недели будут снижены на сопоставимую величину (-100 б.п.) и продолжат постепенное снижение в течение ближайших месяцев.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков по итогам третьей декады мая снизилась до 19,4% — это минимум за полгода.
В целом Васильев назвал решение открывать депозит сейчас выгодным. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют около 19%.
Курс рубля
Рубль на торгах практически никак не отреагировал на объявление решения ЦБ. Михаил Васильев отметил, что и более долгосрочного значимого влияния это на курс нацвалюты не окажет. «Ключевая ставка остаётся высокой и продолжит оказывать поддержку рублю. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности сбережений в рублях (депозиты под 19−20% годовых). С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту)». — добавил аналитик.
Также в пользу рубля выступают:
- низкий спрос на валюту для закупки импорта,
- продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 6,6 млрд руб. в день.
Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6−11,5 за юань, 76−83 за доллар и 87−95 за евро.
Валютный рынок останется чувствительным к ходу переговоров РФ-США и развитию геополитической ситуации.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер видит основания для возврата уже к концу лета курса доллара в область 85−90 рублей, а юаня — в район 11,5−12рублей. «Концу августа курсы видятся на верхних границах прогнозных диапазонов», — отмечает он.
Фондовый рынок
«С точки зрения инвестора, на этот год мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике. В ближайшие месяцы вслед за замедлением инфляции будут снижаться ставки по депозитам и доходности облигаций. Поэтому разумно держать часть портфеля в акциях, длинных ОФЗ и надёжных корпоративных облигациях с постоянным купоном», — добавил он.
При этом развитие геополитической ситуации и состояние мировой экономики остаются основными факторами неопределенности в этом году.
На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.
Сергей Рогов добавляет, что в условиях начала цикла снижения ставки особенно привлекательными инструментами для инвестирования будут ОФЗ с длинной и средней дюрацией, которые могут показать значительный рост при снижении ставок. «Также стоит обратить внимание на акции качественных компаний, которые могут выиграть от потенциального смягчения денежно-кредитной политики и/или в которых сейчас можно зафиксировать двузначные цифры дивидендной доходности». — отметил собеседник.
Прогноз на 25 июля
«Мы полагаем, что Банк России может снизить ставку в июле снова на 1 п.п., в случае, если выходящие макроданные продолжат подтверждать сложившиеся сегодня тенденции». — добавила Наталья Пырьева.
По мнению Михаила Васильева, в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания возобновят снижение. «Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку ещё на 100−200 б.п., до 18−19%». — прогнозирует он.
К концу года мы ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. В этом сценарии ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 12−14%. Поэтому сейчас разумно фиксировать текущие высокие ставки на длительный срок.
«При отсутствии устойчивости в дезинфляционной тенденции, Банк России будет сохранять ставку на текущем уровне. На конец года мы ожидаем ключевую ставку на уровне 16−17%», — подытожила аналитик Цифра Брокера.