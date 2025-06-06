Почему ЦБ снизил ставку до 20% и как это повлияет на рубль и инфляцию

Впрочем, на пресс-конференции, которая прошла в день повышения ставки, Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что ожидания населения и бизнеса по вопросу дальнейшей инфляционной динамики снижаются медленнее, чем сами цены. Это связано с тем, что товары ежедневного спроса, а также тарифы ЖКХ и транспорта, дорожают быстрее, чем, например, телефоны или туристические путевки.