Исследование показало, какую ключевую ставку ждут россияне

На данный момент ключевая ставка ЦБ остается на уровне 21% годовых — и это не просто сухая цифра из экономических сводок. Для миллионов россиян она напрямую влияет на кредиты, вклады и ощущение стабильности в стране.
Согласно опросу, большинство следит за решениями регулятора. Постоянно мониторят ставки 40,9% участников, еще 34,2% подключаются в важные моменты — вроде предстоящего заседания. Только 3% признались, что не интересуются этим совсем. Остальные воспринимают ставку как индикатор «температуры» в экономике.
Почти половина опрошенных (43,9%) ждут, что ЦБ сохранит ставку без изменений. Однако 40,6% надеются на снижение: кто-то — на 1 п.п., кто-то — сразу на два. Лишь 8,5% предполагают, что ставка вырастет до 22%. В комментариях преобладают настроения «дорогих денег»: «все подорожает», «ставка бьет по товарам первой необходимости», «ждем облегчения».
Как это может сказаться на повседневной жизни? Более 32% уверены — никак. Зато 22% надеются, что более дешевые кредиты для бизнеса помогут сбить цены. 6% ждут послабления по ипотеке, почти 20% — наоборот, видят в возможном росте ставки шанс зафиксировать выгодный доход по вкладам.
Интерес к банковским продуктам остается высоким — 54% имеют депозиты. Если ставки начнут снижаться, 13% постараются успеть положить деньги под текущие проценты. А 12,8% уже сейчас ищут альтернативу банкам — фондовый рынок, облигации и другие инструменты становятся все более привлекательными.
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