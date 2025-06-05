В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с осени

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильем», — сказал он.
Как пояснил депутат, нововведение направлено, прежде всего, на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными. Ранее, напомнил он, такую информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить. Так, покупатель мог столкнуться с неожиданным «обременениями» после приобретения жилья.
«Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту», — подчеркнул Александр Аксененко.
Теперь, указал он, в реестре будут указываться сведения о тех, кто сохранил право проживания в квартире, например, в случае отказа от участия в приватизации или при наличии соответствующего судебного решения.
Сведения о членах семьи, имеющих право пользования жилым помещением, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающего таким правом, или на основании судебного решения.
Таким образом, покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания в приобретаемой квартире, что позволит избежать судебных споров и обеспечит большую правовую определенность.
«А лица, которые имеют право на проживание в продаваемом жилье, будут защищены в случае внезапной продажи имущества, о которой их не предупредили. Внесение соответствующих сведений в ЕГРН обеспечит баланс интересов всех участников рынка недвижимости и повысит доверие к системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество», — заключил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».