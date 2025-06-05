В Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью с осени

Как пояснил депутат, нововведение направлено, прежде всего, на то, чтобы сделки с недвижимостью стали более прозрачными, безопасными и понятными. Ранее, напомнил он, такую информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить. Так, покупатель мог столкнуться с неожиданным «обременениями» после приобретения жилья.