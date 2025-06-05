Трамп предложил лишить Маска госконтрактов и субсидий

ABC News сообщал, что за последние десять лет компании Илона Маска SpaceX и Tesla получили не менее $18 млрд в рамках госконтрактов.
Публичный конфликт Илона Маска и Дональда Трампа начался сразу после того, как миллиардер ушел с должности главы Департамента эффективности правительства в администрации президента. 1 июня Трамп объявил, что отзывает кандидатуру соратника Маска и спонсора его проектов в SpaceX Джареда Айзекмана на пост главы NASA.
Затем Илон Маск назвал проект бюджета США «отвратительной мерзостью» и призвал полностью его переделать. Дональд Трамп уже подписал документ. По словам американского президента, предприниматель раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли.