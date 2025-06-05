Трамп предложил лишить Маска госконтрактов и субсидий

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.