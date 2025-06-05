Торговые сети и рестораны ждут массовые проверки Роспотребнадзора

На практике работа Роспотребнадзора будет выглядеть следующим образом: служба не станет уведомлять компанию, к которой идет с проверкой, а прокуроров проинформирует о своем намерении одновременно с началом надзора, а не предварительно, как сейчас. Причиной может послужить информация из системы маркировки «Честный знак», а также «сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» (это может быть жалоба потребителя, общественника или публикация в СМИ). Причем проверку могут начать в течение суток после обнаружения данной информации.