Предельное изменение тарифов на коммуналку с 1 июля может достичь 26,1%

«В то же время в ряде субъектов удалось ограничить рост тарифов. Среди них — Ханты-Мансийский автономный округ (от 8,4% до 10,9%), Амурская область (10,7%), республика Алтай (10,9%), Ямало-Ненецкий (от 10% до 11,3%) и Чукотский (от 8,9% до 11,5%) автономные округа», — отметил он.