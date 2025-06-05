Предельное изменение тарифов на коммуналку с 1 июля может достичь 26,1%

Он добавил, что регионам можно выходить за установленные значения. предельно допустимое отклонение при обосновании уважительной причины составляет 2,1−5%. «Поэтому фактический рост платы за ЖКХ будет выше», — уточнил он.
Наиболее заметное увеличение ожидается в республике Мордовия (от 18% до 39,2%), в Пермском крае (25,3%), Архангельской (24,8%) и Кемеровской (от 19,8% до 21,9%) областях, республике Татарстан (от 17,5% до 22,3%).
«В то же время в ряде субъектов удалось ограничить рост тарифов. Среди них — Ханты-Мансийский автономный округ (от 8,4% до 10,9%), Амурская область (10,7%), республика Алтай (10,9%), Ямало-Ненецкий (от 10% до 11,3%) и Чукотский (от 8,9% до 11,5%) автономные округа», — отметил он.
Эти показатели отражают реальное состояние инфраструктуры в каждом субъекте. Там, где сети старше и изношеннее, требуется больше вложений в структуру ЖКХ, считает собеседник издания.