Проект НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» совместно с проектом «Финансы Mail» и Росконгрессом решили задать этот вопрос российским кинозрителям. Пройдите опрос, и о вашем мнении узнают те, от кого зависит развитие кинематографа в стране. Результаты исследования будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума на сессии «Роль креативных индустрий в формировании финансовой культуры», а также опубликованы в СМИ и социальных сетях.
Опрос: как фильмы и сериалы влияют на финансовое поведение россиян
Кино — это не просто искусство, но и мощный инструмент влияния на общественное мнение, на наше восприятие действительности. Оно учит, воспитывает, вдохновляет, заставляет заглянуть внутрь себя, а еще формирует культурный код, который объединяет целые поколения. Но может ли кинематограф менять наше финансовое поведение — умение сберегать и инвестировать, пользоваться финансовыми инструментами, управлять долговой нагрузкой, противостоять мошенникам?