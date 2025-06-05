Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: как фильмы и сериалы влияют на финансовое поведение россиян

Кино — это не просто искусство, но и мощный инструмент влияния на общественное мнение, на наше восприятие действительности. Оно учит, воспитывает, вдохновляет, заставляет заглянуть внутрь себя, а еще формирует культурный код, который объединяет целые поколения. Но может ли кинематограф менять наше финансовое поведение — умение сберегать и инвестировать, пользоваться финансовыми инструментами, управлять долговой нагрузкой, противостоять мошенникам?

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Проект НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» совместно с проектом «Финансы Mail» и Росконгрессом решили задать этот вопрос российским кинозрителям. Пройдите опрос, и о вашем мнении узнают те, от кого зависит развитие кинематографа в стране. Результаты исследования будут представлены в рамках Петербургского международного экономического форума на сессии «Роль креативных индустрий в формировании финансовой культуры», а также опубликованы в СМИ и социальных сетях.