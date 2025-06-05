Опрос: как фильмы и сериалы влияют на финансовое поведение россиян

Кино — это не просто искусство, но и мощный инструмент влияния на общественное мнение, на наше восприятие действительности. Оно учит, воспитывает, вдохновляет, заставляет заглянуть внутрь себя, а еще формирует культурный код, который объединяет целые поколения. Но может ли кинематограф менять наше финансовое поведение — умение сберегать и инвестировать, пользоваться финансовыми инструментами, управлять долговой нагрузкой, противостоять мошенникам?