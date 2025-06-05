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Названо, кому удвоят пенсию в июле

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С 1 июля повышение пенсий ожидает граждан, которые в июне отпраздновали 80-летие, сообщил агентству «Прайм» доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Источник: © РИА Новости

Фиксированная выплата вырастет в два раза и достигнет 17 815,4 рубля.

«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — добавил собеседник агентства.

Таким образом, сумма составит 19129,40 рубля.

При этом, подчеркнул Балынин, этот процесс произойдет в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно. Получать повышенную пенсию граждане, которым она полагается, будут ежемесячно.