Названо, кому удвоят пенсию в июле

Фиксированная выплата вырастет в два раза и достигнет 17 815,4 рубля.
«Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — добавил собеседник агентства.
Таким образом, сумма составит 19129,40 рубля.
При этом, подчеркнул Балынин, этот процесс произойдет в автоматическом порядке, поэтому обращаться в Социальный фонд России не нужно. Получать повышенную пенсию граждане, которым она полагается, будут ежемесячно.