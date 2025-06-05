Налоговый вычет на недвижимость и транспорт упростят к 2026 году

Кроме того, ведомство планирует внедрить рассылку гражданам статусов проверок, во время которых налоговые органы изучают правильность и полноту предоставленных налогоплательщиком данных. Это поможет им понимать, на какой стадии находится заявление о получении вычета, считают в Минцифры.