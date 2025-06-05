Налоговый вычет на недвижимость и транспорт упростят к 2026 году

«Мы планируем реализовать получение готового рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта», — цитирует агентство руководителя министерства.
По словам Шадаева, желающим получить вычет не нужно будет заполнять декларацию при продаже квартиры или машины.
Кроме того, ведомство планирует внедрить рассылку гражданам статусов проверок, во время которых налоговые органы изучают правильность и полноту предоставленных налогоплательщиком данных. Это поможет им понимать, на какой стадии находится заявление о получении вычета, считают в Минцифры.
Налоговый вычет — это сумма, которую можно не учитывать при выплате налога НДФЛ, или возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Существует несколько видов налоговых вычетов, получить его можно при покупке жилья, за лечение, обучение, спортивные занятия.
Также существуют вычеты для ИП и налогоплательщиков, которые работают по договорам ГПХ, получают авторские вознаграждения или занимаются частной практикой.
В середине мая президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2025 года, ответственными за него назначили премьера Михаила Мишустина и руководителя исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаила Кузнецова.
Впервые о намерении ввести налоговый вычет по этим категориям Путин сообщил в послании Федеральному собранию в 2024 году.