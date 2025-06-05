Матвиенко: выдачи сельской ипотеки почти рухнули после нововведений

«Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки. Она стала более адресной, более точечной. Идея, по существу, правильная. Но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — приводит ее слова «Российская газета».