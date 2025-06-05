Матвиенко: выдачи сельской ипотеки почти рухнули после нововведений

«Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки. Она стала более адресной, более точечной. Идея, по существу, правильная. Но после этих нововведений объемы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — приводит ее слова «Российская газета».
По словам председателя верхней палаты парламента, после введения принципа адресности объемы выдачи кредитов в рамках программы практически рухнули.
При этом, подчеркнула Матвиенко, сельские территории являются демографическими лидерами страны. Суммарный коэффициент рождаемости в селах остается на 16% выше, чем в городах. Она призвала поддерживать эту тенденцию.
«В частности, необходимо создавать условия для того, чтобы молодые семьи переезжали и оставались жить на селе. Для этого важно обеспечивать им возможность обзавестись собственным жильем», — сказала спикер Совфеда.
В апреле 2025 года получить сельскую ипотеку под 3% годовых могут только работники АПК. После получения кредита нужно отработать в сельском хозяйстве еще не менее пяти лет.
До апреля программа распространялась на граждан России в возрасте от 18 до 75 лет. От заемщика требовался официально подтвержденный доход и стаж работы не менее трех месяцев на текущем месте.
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