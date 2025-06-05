Лекарство от страха: в России хотят увеличить страховые выплаты по вкладам

Так, в Евросоюзе максимальный объем страхового возмещения в пересчете на рубли составляет примерно 9 млн, в США — около 20 млн, а в Китае — более 5 млн рублей. На этом фоне предлагаемая цифра в 2 миллиона рублей выглядит недостаточной суммой и слабо соответствует текущим реалиям российской экономики. Напомним, что система страхования вкладов в России начала работать в 2004 году, и страховой порог в 1,4 млн действует с 2014 года — то есть более 10 лет в стране не проводилась индексация, несмотря на рост цен, зарплат и инфляцию.