Хуснуллин предположил сокращение объемов ввода жилья в 2027 году

«Конечно, дальше я вижу серьезную, такую нехорошую тенденцию, что останавливаются новые проекты. Вот это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья или будет значительно меньше. Это первый тревожный фактор», — сказал он.
По его мнению, следует также опасаться затягивания строительства застройщиками, так как им не хватает денег для размещения на счетах эскроу.
Ранее Хуснуллин говорил о том, что для выполнения задачи по обновлению трети жилого фонда к 2030 году необходимо принять меры поддержки, направленные на сохранение темпов ввода жилья.
«У нас приросло большое количество новых проектов, мы пока не упали по вводу, и в 2025 году мы совершенно точно сдадим не менее 100 млн кв.м. А вот чтобы не провалиться в 2026—2027 годах, решения нужно принять сейчас и начинать их исполнять», — отметил Хуснуллин при разговоре с журналистами на заседании рабочей группы комиссии Государственного совета по направлению нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По данным Росстата, в 2024 году объем жилищного строительства в стране составил 107,8 млн кв.м. Относительно 2023 года ввод сократился на 2,4% — это первое снижение с 2018 года.
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