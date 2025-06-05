Хуснуллин предположил сокращение объемов ввода жилья в 2027 году

«У нас приросло большое количество новых проектов, мы пока не упали по вводу, и в 2025 году мы совершенно точно сдадим не менее 100 млн кв.м. А вот чтобы не провалиться в 2026—2027 годах, решения нужно принять сейчас и начинать их исполнять», — отметил Хуснуллин при разговоре с журналистами на заседании рабочей группы комиссии Государственного совета по направлению нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».