Эксперты НКР дали прогноз по максимальной ставке по вкладам на конец года

По данным НКР, рост вкладов населения в первом квартале 2025 года резко замедлился— до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее. Без учета валютной переоценки подъем был более заметным — на уровне 1,8%, но вдвое ниже прошлогоднего (3,8%). Экономисты говорят об охлаждении рынка и ожидают торможения в сегментах накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.