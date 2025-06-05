Эксперты НКР дали прогноз по максимальной ставке по вкладам на конец года

Экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) ожидают падения максимальной ставки по вкладам ниже 18% к концу 2025 года. Об этом говорится в аналитическом комментарии НКР «Вклады “под ключ” (есть у “РБК Инвестиций”).
«Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18−19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%», — полагают в НКР. Эксперты отметили, что привлекательность вкладов для населения сохранится, при этом произойдет переток средств из коротких депозитов в долгосрочные.
По данным НКР, рост вкладов населения в первом квартале 2025 года резко замедлился— до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее. Без учета валютной переоценки подъем был более заметным — на уровне 1,8%, но вдвое ниже прошлогоднего (3,8%). Экономисты говорят об охлаждении рынка и ожидают торможения в сегментах накопительных счетов и вкладов со сроками до одного года.
По данным Банка России, на 1 мая средства населения в банках составили ₽59,4 трлн. Остатки на рублевых текущих счетах выросли значительно (+₽0,9 трлн, +6,4%), тогда как увеличение средств на срочных вкладах в рублях сопоставимо с мартом (+₽0,6 трлн, +1,6%).
По подсчетам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков на 4 июня в зависимости от срока составляет:
на три месяца — 19,36%;
на шесть месяцев — 19,4%;
на один год — 18,81%.
При расчете средней максимальной ставки учитывались вклады на сумму от ₽100 тыс. без дополнительных условий, кроме новых денег/новых клиентов. Все ставки указаны в эффективном размере (для вкладов с капитализацией дана максимальная доходность при выполнении этого условия), без возможности снятия и пополнения счета.
По вкладам без дополнительных условий максимальная ставка в топ-10 банков составляет 20,5% годовых, а на сроках полгода и один год — 20% годовых.
«РБК Инвестиции» ранее выяснили, что крупнейшие по объему розничного депозитного портфеля банки снизили ставки по вкладам в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке 6 июня. Наиболее активно за прошедшую неделю снижались ставки по депозитам на шесть месяцев — их доходность снизилась на 0,3−2 п.п. сразу в трех банках из топ-10. Доходность годовых депозитов уменьшилась на 1−1,2 п.п., а наименее существенно уменьшились ставки по трехмесячным депозитам — на 0,3−0,5 п.п.
Следующее заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 6 июня. Из 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — 20 ожидают сохранения показателя на уровне 21% и более мягкий сигнал рынку со стороны регулятора. Однако десять экспертов ожидают смягчения ДКП. Некоторые из них говорят о снижении ставки до 20,5−20,75%, другие прогнозируют, что регулятор может опустить ставку сразу до 19%.
По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, при базовом сценарии — сохранении ставки на уровне 21% и смягчении сигнала, банки могут снизить ставки по вкладам на 0,5−0,7 п.п. Cнижение ключевой ставки на 100−200 б.п., по мнению аналитиков ПСБ, приведет к снижению показателя максимальной процентной ставки в банках до 17−18% годовых.