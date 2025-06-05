Россияне рассказали, какой размер зарплаты считают достойным

Но для большинства важна не только цифра. Более половины (56,3%) считают зарплату достойной тогда, когда хватает не только на повседневные расходы, но и на накопления. Для 22,6% главное — не брать кредиты и жить без долгов. А каждый десятый связывает «достойную» зарплату с базовой финансовой безопасностью — едой, одеждой и коммуналкой.