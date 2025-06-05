Россияне рассказали, какой размер зарплаты считают достойным

Сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя уверенно? Согласно опросу, проведенному среди 30 тысяч россиян по всей стране, большинство назвали сумму в 200 тысяч рублей как минимально достойный ежемесячный доход — так ответили 34,6% участников. Примерно четверть респондентов ориентируются на доход до 500 тысяч рублей, а каждый восьмой — на более полумиллиона в месяц.
При этом доходы ниже 100 тысяч устраивают все меньше людей: лишь 11% считают такую зарплату приемлемой. А варианты до 50 или 70 тысяч поддержали менее 2% опрошенных — такие суммы уже практически не воспринимаются как «достойные».
Но для большинства важна не только цифра. Более половины (56,3%) считают зарплату достойной тогда, когда хватает не только на повседневные расходы, но и на накопления. Для 22,6% главное — не брать кредиты и жить без долгов. А каждый десятый связывает «достойную» зарплату с базовой финансовой безопасностью — едой, одеждой и коммуналкой.
Интересно, что 48% респондентов считают свою текущую зарплату ниже, чем заслуживают, а ещё 20% отмечают, что она соответствует квалификации. Каждый восьмой зарабатывает выше среднего, но только за счет повышенной нагрузки. Почти 9% временно не работают или на пенсии.
На вопрос, что бы люди сделали, чтобы зарабатывать больше, четверть опрошенных признались, что не верят в рост дохода в своей ситуации. Однако многие настроены активно: 20% начали бы искать новую работу, 14,5% пошли бы в бизнес или фриланс, 12% — готовы учиться, а 7% — попробовать монетизировать хобби.
Наиболее реальным путем к росту дохода россияне считают карьерный рост в крупной компании (27,7%) и самозанятость (16,5%). А вот радикальные шаги, вроде смены образа жизни ради «зарплаты мечты», готовы сделать лишь 13,5% сразу, а еще 35% — при условии компенсации рисков. Остальные не готовы рисковать или уже пробовали — и не хотят повторения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».