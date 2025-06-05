Депутат назвал размер пенсии за выслугу лет

«Размер зависит от оклада, длительности работы и занимаемой должности. Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тыс. рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — сказал депутат.