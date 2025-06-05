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Депутат назвал размер пенсии за выслугу лет

Пенсия россиян за выслугу лет может быть выше 50 тысяч рублей, заявил Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

В беседе с «Газетой.Ru» о отметил, что пенсию по выслуге лет получают около 2,7 млн россиян. Такую меру подержки получают, в том числе, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур, которые достигли определенного срока службы.

Например, пояснил Анатолий Никитин, военным требуется от 20 лет, а при смешанном стаже (военная и гражданская) — от 25 лет со сроком военной службы больше половины. У гражданских служащих минимальный срок — 15 лет.

«Размер зависит от оклада, длительности работы и занимаемой должности. Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тыс. рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — сказал депутат.

Он указал, что минимальные суммы пенсии по выслуге лет близки к прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 15,25 тыс. рублей. Конкретное значение зависит от региона.

К сумме за выслугу лет прибавляется страховая часть, которая на сегодняшний день составляет 8,9 тыс. рублей. У военнослужащих страховая пенсия назначается отдельно при достижении пенсионного возраста, а у гражданских — входит в состав обычной пенсии, подытожил Анатолий Никитин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».