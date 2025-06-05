Депутат назвал размер пенсии за выслугу лет

В беседе с «Газетой.Ru» о отметил, что пенсию по выслуге лет получают около 2,7 млн россиян. Такую меру подержки получают, в том числе, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур, которые достигли определенного срока службы.
Например, пояснил Анатолий Никитин, военным требуется от 20 лет, а при смешанном стаже (военная и гражданская) — от 25 лет со сроком военной службы больше половины. У гражданских служащих минимальный срок — 15 лет.
«Размер зависит от оклада, длительности работы и занимаемой должности. Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. Военнослужащий с выслугой 25 лет в звании подполковника и денежным довольствием 85 тыс. рублей будет получать пенсию в размере примерно 55 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — сказал депутат.
Он указал, что минимальные суммы пенсии по выслуге лет близки к прожиточному минимуму, который в 2025 году составляет 15,25 тыс. рублей. Конкретное значение зависит от региона.
К сумме за выслугу лет прибавляется страховая часть, которая на сегодняшний день составляет 8,9 тыс. рублей. У военнослужащих страховая пенсия назначается отдельно при достижении пенсионного возраста, а у гражданских — входит в состав обычной пенсии, подытожил Анатолий Никитин.
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