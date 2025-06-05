Дефолт второго порядка. По каким долгам не расплатилась Украина

Интересно, что с 2026 года потолка, ограничивающего объем выплат по ВВП-варрантам, не будет (до сих пор он составлял 1% ВВП). То есть при достижении договоренностей и постепенном восстановлении экономики после завершения военных действий платежи могут стать для страны еще более неподъемными — отметим, в том числе этим объясняется критика инструмента украинскими чиновниками. Обязанность платить по этим ценным бумагам остается у страны до 2041 года.