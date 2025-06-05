Аналитик объяснил, при каких условиях золото упадет в цене

Он отметил, что сценарий падения цен на золото возможен. Практика показывает, что драгметаллы обычно теряют в стоимости в нескольких случаях.
«Резкий рост курса доллара США. Такое может случиться, если инфляция в США вдруг начнет активно повышаться, например, из-за увеличения торговых тарифов. В такой ситуации ФРС США пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики, то есть станет повышать ставки», — сказал эксперт.
Он пояснил, что более высокие процентные ставки делают золото менее привлекательным активом, так как оно не приносит процентов, в отличие от облигаций и депозитов с растущей доходностью.
Вторым случаем Александр Потавин назвал значительное снижение уровней рисков и неопределенностей в мировой экономике. Такой сценарий осуществится, если, например, США успешно договорятся с другими странами по пошлинам, или кризисы на Украине и Ближнем Востоке разрешатся. На этом фоне спрос на защитные активы, такие как золото, снизится, подчеркнул он.
Кроме того, аналитик указал, что цены на драгметалл упадут при снижении спроса на него со стороны ключевых потребителей — мировых Центробанков, Индии, Китая. По мнению эксперта, на стоимость золота могут также повлиять манипуляции с ценами, но обычно они не длятся долго.
Эксперт подчеркнул, что все вышеперечисленные факторы снижения цен на золото пока не слишком актуальны. Обычно фундаментальные факторы и долгосрочные тренды золота остаются устойчивыми, локальные снижения цен бывают на непродолжительное время.
«Мы полагаем, что после ударного подъема стоимости золота в прошлом и в начале этого года, стоит ждать стабилизации ситуации и консолидации цен в районе 3100−3500 долларов за тройскую унцию. Выход цен золота на еще более высокие уровни возможен в случае дальнейшего падения стоимости доллара или роста геополитических и экономических рисков», — заключил Александр Потавин.
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