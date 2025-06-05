Аналитик объяснил, при каких условиях золото упадет в цене

Кроме того, аналитик указал, что цены на драгметалл упадут при снижении спроса на него со стороны ключевых потребителей — мировых Центробанков, Индии, Китая. По мнению эксперта, на стоимость золота могут также повлиять манипуляции с ценами, но обычно они не длятся долго.