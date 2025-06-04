Возвращаюсь — и точка! Как иностранные компании собираются возобновлять свой бизнес в России

«Акцент будет сделан на то, в каких отраслях возвращение иностранцев пойдет экономике на пользу. Очевидно, что когда гиганты попросятся к нам назад в машиностроение, авиацию и электронную промышленность, мы их с удовольствием примем, и они вполне органично впишутся в то, что было создано за пару лет их отсутствия. Будет полезным возвращение западных компаний (особенно американских) в обрабатывающий, перерабатывающий и сырьевой российский сектор. Тут может получиться неплохая коллаборация», — считает Максим Гладырь, руководитель департамента ВЭД в компании GSL LAW & CONSULTING.