В России оценили вероятность сговора банков о резком снижении ставок по депозитам

А вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщил «Газете.Ru», что ставки по годовым вкладам могут снизиться до 15−17% после заседания ЦБ по ключевой ставке 6 июня. В то же время, по его мнению, премиальные ставки для крупных сумм от 1 млн рублей и выше могут вырасти, а банки будут конкурировать за долгосрочные контракты с клиентами и состоятельных вкладчиков.