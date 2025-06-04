В РФ появится новая система киберзащиты для граждан

Компания планирует вывод на рынок комплексного продукта, позволяющего решать многие проблемы с кибербезопасностью и мобильным мошенничеством. В частности, в новом сервисе будет функция как принудительной блокировки доступа к тем или иным сайтам (например, родители смогут закрыть их для детей), так и ограничения доступа к ресурсам, квалифицированным экспертами по информационной безопасности как мошеннические. Также разработчики предусмотрели функцию антиспама, блокировщика рекламы и другие возможности. Некоторые компании уже проявили заинтересованность в подключении сервиса, сказал Владимир Бенгин, не уточняя их названия.