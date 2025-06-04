Стало известно, как мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр

Он пояснил в беседе с «Газетой.Ru», что злоумышленники предлагают ребенку за крупную сумму игровой валюты сфотографировать банковскую карту родителей, переслать код из СМС, который придет на смартфон родителей. Так аферисты списывают деньги со счетов родителей.
Также мошенники могут предложить детям «прокачанного» персонажа, всевозможные игровые атрибуты, скачать «специальную» версию игры.
«Активно используются запугивание и шантаж ребенка. Через игровые мессенджеры мошенники связываются с детьми и, втираясь в доверие, заставляют их угрозами, либо обманом, совершать разные действия с картами и смартфонами родителей. Бывает, мошенник предлагает за фотографию банковской карты родителя передать аккаунт в игре или при получении денег за игровой инвентарь аккаунт блокируется, а продавец исчезает. Иногда сама онлайн-игра становится финансовой пирамидой», — добавил Семов.
Кроме того, отметил эксперт, злоумышленники могут через игровую валюту отмывать деньги. Они переводят в нее украденные средства, переходят внутри игры через цепочки игроков и выводятся обратно в реальные деньги.
В такой схеме часто используют подростков в качестве дропов — ничего не подозревающих подставных лиц, через чьи аккаунты за небольшой процент переводится валюта, подчеркнул Семов.
На этом фоне он рекомендовал родителям рассказать детям о мошенниках, установить на телефоне ребенка «родительский контроль» и держать банковские карты и смартфоны при себе.
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