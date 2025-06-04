Стало известно, как мошенники обманывают подростков с помощью онлайн-игр

«Активно используются запугивание и шантаж ребенка. Через игровые мессенджеры мошенники связываются с детьми и, втираясь в доверие, заставляют их угрозами, либо обманом, совершать разные действия с картами и смартфонами родителей. Бывает, мошенник предлагает за фотографию банковской карты родителя передать аккаунт в игре или при получении денег за игровой инвентарь аккаунт блокируется, а продавец исчезает. Иногда сама онлайн-игра становится финансовой пирамидой», — добавил Семов.