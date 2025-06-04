Эксперт рассказала, за что можно требовать компенсацию у работодателя

Речь идет не только о плате за износ ноутбука или смартфона, но и о возмещении расходов на интернет, мобильную связь, ремонт устройств и даже покупку расходных материалов, добавила эксперт. Например, в сфере красоты работодатель компенсирует расходы на косметику для клиентов.