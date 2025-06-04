Эксперт рассказала, за что можно требовать компенсацию у работодателя

Она отметила «Газете.Ru», что при приеме на работу компания обязана предоставить все необходимое оборудование: компьютер, телефон, принтер и так далее.
«Однако закон не запрещает, чтобы сотрудник работал и на собственной технике. Для этого необходимо обоюдное согласие сторон, зафиксированное в трудовом договоре. Важно учитывать, что работодатель не имеет права заставлять использовать свое оборудование», — подчеркнула Ганькина.
Если сотрудник официально использует личную технику, он имеет право на компенсацию. Это предусмотрено статьей 188 Трудового кодекса.
Речь идет не только о плате за износ ноутбука или смартфона, но и о возмещении расходов на интернет, мобильную связь, ремонт устройств и даже покупку расходных материалов, добавила эксперт. Например, в сфере красоты работодатель компенсирует расходы на косметику для клиентов.
Размер компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются индивидуально, по соглашению между работником и работодателем, уточнила Ганькина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».