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Эксперт рассказала, за что можно требовать компенсацию у работодателя

Россияне вправе требовать от работодателя компенсацию, если используют личные устройства для выполнения служебных задач. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Ганькина, директор департамента организационного развития Роскачества.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она отметила «Газете.Ru», что при приеме на работу компания обязана предоставить все необходимое оборудование: компьютер, телефон, принтер и так далее.

«Однако закон не запрещает, чтобы сотрудник работал и на собственной технике. Для этого необходимо обоюдное согласие сторон, зафиксированное в трудовом договоре. Важно учитывать, что работодатель не имеет права заставлять использовать свое оборудование», — подчеркнула Ганькина.

Если сотрудник официально использует личную технику, он имеет право на компенсацию. Это предусмотрено статьей 188 Трудового кодекса.

Речь идет не только о плате за износ ноутбука или смартфона, но и о возмещении расходов на интернет, мобильную связь, ремонт устройств и даже покупку расходных материалов, добавила эксперт. Например, в сфере красоты работодатель компенсирует расходы на косметику для клиентов.

Размер компенсации и порядок ее выплаты устанавливаются индивидуально, по соглашению между работником и работодателем, уточнила Ганькина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».