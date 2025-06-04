РБК: цена «квадрата» в Москве по ипотеке достигает почти двух миллионов рублей

В столице с учетом всех выплат по кредиту финальная цена «квадрата» приближается к 2 млн рублей. Это очень много даже для Москвы с ее исходно дорогой недвижимостью, отмечает издание.
Вторичный рынок
Почти до 2 млн руб. дорожает один «квадрат» вторичного жилья в Москве с учетом всех ипотечных выплат. «Это в 5,7 раза больше той цены, по которой жилье приобретается без помощи ипотеки: 345,3 тыс. руб. за 1 кв. м в среднем» — добавляет издание.
При этом сократить расходы через программу семейной ипотеки не получится: в столице она не распространяется на вторичный рынок.
Новостройки
Почти в 1,8 млн руб. превратится цена квадратного метра в среднестатистической столичной новостройке, взятой в рыночную ипотеку. Это в 5,6 раза больше изначальных средних 313,1 тыс. руб. за квадрат первичного жилья, по которым (по данным «Этажей») оно сейчас выставлено на продажу.
По семейной ипотеке стоимость метра в новостройке поднимается до 557 тыс. рублей. «По сравнению с предыдущими случаями разница не так велика — отличие от исходных цен продажи лишь в 1,8 раза. Причина в том, что ставка по семейной ипотеке, по которой в Москве можно купить лишь новостройку, существенно ниже, чем по рыночной, поясняют в “Этажах”». — добавляет издание.
Методолгия
Подсчеты производились на основе средней стоимости «квадрата» на первичном и вторичном рынках Москвы по отдельности. Анализировалась ситуация, когда жилье приобретается в ипотеку при первоначальном взносе в 20% и на текущих условиях кредит гасится весь срок.
Средняя ставка по рыночной ипотеке, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на начало июня 2025 года составляет 26,69% на вторичное жилье и 26,54% на новостройки.
Ставка по семейной ипотеке не менялась и составляет 6%.
В расчет бралась ипотека с первоначальным взносом в 20% для кредита, взятого на срок около 27 лет (по данным Центробанка, ипотека на вторичку берется в среднем на 310 месяцев, а на новостройки — на 311 месяцев).
Итоговая стоимость «квадрата» с учетом всех ипотечных выплат и сравнивалась с исходной заявленной ценой «квадрата» недвижимости.