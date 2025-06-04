РБК: цена «квадрата» в Москве по ипотеке достигает почти двух миллионов рублей

По семейной ипотеке стоимость метра в новостройке поднимается до 557 тыс. рублей. «По сравнению с предыдущими случаями разница не так велика — отличие от исходных цен продажи лишь в 1,8 раза. Причина в том, что ставка по семейной ипотеке, по которой в Москве можно купить лишь новостройку, существенно ниже, чем по рыночной, поясняют в “Этажах”». — добавляет издание.