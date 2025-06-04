Politico: Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа из РФ в ЕС

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема его поставок из РФ. До 2022 года Евросоюз закупал в России 40% газа, к 2023 году эта цифра снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало резкую критику Брюсселя.