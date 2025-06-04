Politico: Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа из РФ в ЕС

В беседе с газетой представители французского и бельгийского правительств заявили, что им нужна «дополнительная информация относительно экономических и юридических последствий такого шага». Испания и Нидерланды, по информации газеты, поддержали план Брюсселя.
Как отмечает Politico, для реализации предложений ЕС требуется согласие всех стран — участниц объединения. Венгрия и Словакия, вероятно, попытаются заблокировать введение запрета, стремясь сохранить поставки российских энергоносителей. При этом многие европейские политики и представители промышленности выступают за возвращение к энергопоставкам из РФ после окончания конфликта на Украине, ссылаясь на высокие счета на электроэнергию и проблемы в экономике, пишет издание.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. При этом запрет на закупку российского газа может носить обязательный характер для компаний ЕС и будет означать объявление форс-мажора по контрактам. Окончательные юридически обязывающие предложения будут представлены ЕК в июне. Для вступления этих инициатив в силу их должны утвердить страны — члены сообщества в Совете ЕС.
В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в четыре раза за три года за счет увеличения цен и объема его поставок из РФ. До 2022 года Евросоюз закупал в России 40% газа, к 2023 году эта цифра снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало резкую критику Брюсселя.