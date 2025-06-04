Объем ФНБ на 1 июня составил 11,7 трлн рублей

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 мая 2025 года в совокупности составили минус 581,5 млн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 июня размещено 153,7 млрд китайских юаней, 139,5 тонн золота и 1,27 млрд рублей, добавляется в публикации.