Объем ФНБ на 1 июня составил 11,7 трлн рублей

Отмечается, что объем ФНБ эквивалентен 148,8 млрд долларов. На 1 мая показатель составлял 11,79 трлн рублей.
Кроме того, совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года составила 36,4 млн долларов или 2,86 млрд рублей.
Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 мая 2025 года в совокупности составили минус 581,5 млн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 июня размещено 153,7 млрд китайских юаней, 139,5 тонн золота и 1,27 млрд рублей, добавляется в публикации.
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