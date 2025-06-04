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Объем ФНБ на 1 июня составил 11,7 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июня 2025 года составил 11,7 трлн рублей, или 5,5% от прогнозируемого на 2025 год объема ВВП. Об этом говорится в публикации на сайте Министерства финансов России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Отмечается, что объем ФНБ эквивалентен 148,8 млрд долларов. На 1 мая показатель составлял 11,79 трлн рублей.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 2,84 трлн рублей, или 1,3% ВВП, прогнозируемого на 2025 год, что эквивалентно 36,16 млрд долларов. Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составлял 3,297 трлн рублей.

Кроме того, совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года составила 36,4 млн долларов или 2,86 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 мая 2025 года в совокупности составили минус 581,5 млн рублей. На счетах ФНБ в ЦБ РФ по состоянию на 1 июня размещено 153,7 млрд китайских юаней, 139,5 тонн золота и 1,27 млрд рублей, добавляется в публикации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».