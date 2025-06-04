NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании мира

Капитализация американского разработчика графических процессоров NVIDIA превысила рыночную стоимость производителя программного обеспечения Microsoft. Теперь NVIDIA вновь занимает первое место в списке самых дорогих публичных компаний мира, свидетельствуют данные сервиса TradingView.
Акции NVIDIA (NVDA) по итогам торгов на американской бирже NASDAQ во вторник, 3 июня, подорожали на 2,8%, до $141,22, что увеличило рыночную стоимость чипмейкера до $3,45 трлн. Бумаги компании Microsoft (MSFT) прибавили 0,22% и подорожали до $462,97, а ее капитализация составила $3,44 трлн. Рыночная стоимость Apple, которая занимает третье место в рейтинге, составила $3,04 трлн.
NVIDIA заняла первое место в списке самых дорогих компаний в мире не в первый раз. Впервые это произошло 18 июня 2024 года. Тогда NVIDIA обогнала по рыночной капитализации Microsoft, которая занимала до этого первое место. С тех пор компания конкурирует с Apple и Microsoft за первое место в рейтинге капитализации. В последний раз NVIDIA была самой дорогой компанией 24 января, сообщил CNBC.
В первые месяцы 2025 года акции NVIDIA падали на фоне торговой политики новой администрации США, предполагающей ограничения на поставку чипов и технологий для их производства в Китай, а также потенциального сокращения спроса со стороны крупнейших клиентов из-за сомнений в стратегии развития ИИ-инфраструктуры, требующей больших капитальных затрат.
Однако по мере снижения опасений из-за пошлин акции компании росли. Росту бумаг также способствовала опубликованная на прошлой неделе отчетность компании за первый квартал 2026 финансового года. Выручка NVIDIA выросла за квартал на 69% по сравнению с предыдущим годом, до $44,06 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 26%, до $18,8 млрд. Выручка и прибыль оказались лучше ожиданий. Продажи подразделения дата-центров, которое включает в себя чипы искусственного интеллекта и комплектующие, увеличились за три месяца на 73%.
С апреля цена акций NVIDIA поднялась более чем на 45%, а рыночная стоимость компании поднялась более чем на $1 трлн. Акции выросли благодаря спросу на чипы для искусственного интеллекта NVIDIA, которые используются для создания и развертывания таких приложений, как ChatGPT от OpenAI.
NVIDIA была основана в 1993 году. Компания разрабатывала и продавала оборудование для видеоигр. Постепенно она трансформировалась, переходя от работы над графическими процессорами к сложным вычислительным платформам и суперкомпьютерам. Microsoft, Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), Alphabet и Amazon, на долю которых в совокупности приходится более 40% выручки компании, продолжают активно инвестировать в инфраструктуру ИИ.
Аналитики в целом настроены оптимистично в отношении перспектив бизнеса NVIDIA. По данным Bloomberg, из 78 аналитиков, отслеживающих акции, восемь рекомендуют держать, и только один — продавать. Средняя целевая цена по акциям производителя чипов составляет около $170 в перспективе года, что подразумевает рост примерно на 20% по сравнению с уровнем закрытия вторника.