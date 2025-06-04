NVIDIA обошла Microsoft и вернула себе статус самой дорогой компании мира

NVIDIA заняла первое место в списке самых дорогих компаний в мире не в первый раз. Впервые это произошло 18 июня 2024 года. Тогда NVIDIA обогнала по рыночной капитализации Microsoft, которая занимала до этого первое место. С тех пор компания конкурирует с Apple и Microsoft за первое место в рейтинге капитализации. В последний раз NVIDIA была самой дорогой компанией 24 января, сообщил CNBC.