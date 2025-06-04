Не в деньгах счастье: в России появится стандарт общественного капитала бизнеса

Российские компании смогут подтвердить свою социальную пользу при помощи новых критериев анализа их деятельности. Стандарт общественного капитала бизнеса позволит оценить нефинансовые аспекты предпринимательства. В его основе лежит тезис, что деятельность бизнеса влияет на широкий круг параметров: от состояния экологии и благополучия сотрудников до участия в социальных проектах и достижении национальных целей, отмечают эксперты. Что даст внедрение нового стандарта — в материале «Известий».
Унификация пользы.
В России появится стандарт общественного капитала бизнеса. Соответствующий проект постановления правительства готовит к утверждению Минэкономразвития. Документ направлен на унификацию подходов к оценке нефинансовых аспектов бизнеса — вклада в общественное благосостояние, социально-экономическое развитие и реализацию национальных целей страны.
Цель стандарта — помочь организациям добровольно раскрывать информацию, показывающую их вклад в стратегическое развитие и модернизацию страны.
«Минэкономразвития России является регулятором в сфере нефинансовой отчетности. Стандарт разработан министерством в целях дальнейшей систематизации, унификации и сопоставимости данных публичной нефинансовой отчетности о деятельности организации и ее вкладе в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие», — подчеркивает первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, комментируя проект постановления.
Предусмотрены четыре варианта оценки с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня раскрытия сведений о ее деятельности (базовый или полный). В первом случае организации получат сокращенный перечень мер господдержки. В число показателей стандарта войдут экологический, социальный, управленческий и экономический блоки.
Базовый вариант включает набор из 35 показателей для малых и средних предприятий, полный содержит 44 аспекта. Для оценки крупных компаний в полной и базовой версиях предусмотрено 85 и 44 показателя соответственно, уточняет генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.
Принятие документа создаст прозрачную и единую систему оценки нефинансовых показателей компаний, ожидает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
«Это повысит доверие инвесторов, расширит доступ бизнеса к господдержке и сделает российские компании более привлекательными по объективным критериям», — уверена она.
Стандарт общественного капитала бизнеса позволит не только определять вклад в достижение национальных целей развития страны, но и развивать культуру ответственного предпринимательства, дополняет министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Четкий механизм.
Формирование основных ориентиров для подготовки нефинансовой отчетности Минэкономразвития начало с методических рекомендаций, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.
— Важно было сделать первый шаг — в рекомендациях задан общий вектор составления и раскрытия отчетности об устойчивом развитии. При этом к нам поступил запрос от бизнеса на разработку более системного документа — стандарта отчетности, — пояснили в министерстве.
Такая стандартизация является общепризнанной мировой практикой — она предлагает рынку общие правила того, что должно входить в отчетность, откуда брать данные, как считать показатели. Всё это делается для того, чтобы отчеты были унифицированы и сопоставимы.
В основном составление нефинансовой отчетности актуально для публичных промышленных компаний, банковского сектора, организаций связи и при публичном размещении на бирже, подчеркнули в Минэкономразвития.
Новый стандарт включает форму публичной нефинансовой отчетности и специальный индекс общественного капитала бизнеса. Последний станет главным инструментом для оценки вклада компаний в обеспечение устойчивого развития РФ.
Использование индекса может быть основанием для получения различных мер государственной поддержки, однако сам порядок ее предоставления и прекращения документ не регулирует.
Пройти оценку предприятия смогут двумя способами: опубликовав полную нефинансовую отчетность или предоставив необходимые данные по ключевым показателям. Инициировать проверку смогут как группы компаний, так и отдельные юридические лица.
Проверку и подтверждение результатов оценки будет проводить АНО «Общественный капитал». Однако в дальнейшем планируется увеличить число верификаторов по установленным правилам.
Ставка на гибкость.
Разработка стандарта общественного капитала бизнеса — это важный шаг в развитии социально ответственного предпринимательства в России, полагает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Документ, по его мнению, не только систематизирует нефинансовую отчетность, но и создает понятные, прозрачные критерии оценки вклада компаний в развитие страны.
— Это особенно актуально в условиях, когда бизнес становится полноценным партнером государства в достижении национальных целей — будь то поддержка регионов, создание качественных рабочих мест или экологические инициативы, — убежден Чаплин.
Проект стандарта представляет собой попытку систематизировать способы измерения вклада компаний в развитие общества за рамками традиционных финансовых показателей, уточняет член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
— В его основу положена идея о том, что деятельность бизнеса влияет на более широкий круг параметров: от состояния экологии и благополучия сотрудников до участия в социальных проектах и достижении национальных целей, — подтверждает парламентарий.
Предполагается внедрение системы баллов и индекса — итоговой количественной оценки уровня общественного капитала, напоминает инвестиционный советник, основатель онлайн-университета «Финансология» Юлия Кузнецова. А четыре варианта методологии позволят учесть масштаб компании, отмечает Говырин. Благодаря этому малые предприятия будут оцениваться по более краткому перечню индикаторов, чем крупные.
Часть индикаторов нового индекса общественного капитала заимствована из международных систем вроде GRI и SASB, указывает депутат. Остальные параметры разработаны специально для учета национального контекста и задач.
Это аналог ESG-рейтингов, но с акцентом на российские реалии: поддержку занятости, участие в развитии инфраструктуры, охрану окружающей среды, работу с молодежью, локализацию производства и другие аспекты, отражающие ответственность компании перед обществом, перечисляет Кузнецова.
Награда за вовлеченность.
Главным преимуществом нового подхода Никита Чаплин видит его гибкость. Компании разного масштаба смогут участвовать в оценке без избыточной бюрократической нагрузки.
— Это справедливо: бизнес, который вкладывается в общественное благо, должен получать дополнительные стимулы — будь то налоговые льготы, доступ к кредитным программам или участие в госзаказе. Стандарт не только повысит доверие инвесторов, но и поможет выделить тех, кто реально работает на развитие России, а не просто формально соблюдает требования, — уверен парламентарий.
Для предпринимателей такой подход может стать не только инструментом позиционирования, но и дополнительным каналом доступа к мерам государственной поддержки, согласен Алексей Говырин. Факт соответствия требованиям может рассматриваться как основание для включения в программы, направленные на продвижение социально ориентированных инициатив.
— Таким образом, появляется механизм, при котором участие в решении общественно значимых задач становится не только вопросом репутации, но и возможностью для стратегического роста, — указывает депутат.
Благодаря стандарту компании, которые демонстрируют высокий общественный эффект, смогут претендовать на приоритетные меры поддержки: доступ к госзаказам, грантам, субсидиям, налоговым преференциям, перечисляет Юлия Кузнецова.
Реализация этих мер останется ключевым вопросом, полагает Чаплин. Важно, чтобы они были адресными и действительно мотивировали бизнес.
— В этом случае от внедрения стандарта выиграют все: и государство, которое получит дополнительный ресурс для решения социально-экономических задач, и бизнес, который сможет масштабировать свои проекты, и общество, которое увидит конкретные результаты такого партнерства, — подчеркивает собеседник «Известий».