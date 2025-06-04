Не в деньгах счастье: в России появится стандарт общественного капитала бизнеса

— Это справедливо: бизнес, который вкладывается в общественное благо, должен получать дополнительные стимулы — будь то налоговые льготы, доступ к кредитным программам или участие в госзаказе. Стандарт не только повысит доверие инвесторов, но и поможет выделить тех, кто реально работает на развитие России, а не просто формально соблюдает требования, — уверен парламентарий.