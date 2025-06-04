Мировые акции достигли исторического максимума

Как пишет издание, индекс MSCI All-Country World вырос на 0,2% до 887,73 пунктов, превысив рекордное значение, достигнутое в феврале. S&P 500 и Stoxx Europe 600 также показали рост более чем на 2% по сравнению с их пиковыми значениями, зафиксированными ранее в этом году.
«Акции восстановились после апрельского минимума, поскольку президент США Дональд Трамп смягчил свою позицию по тарифам. Ожидания перемирия в торговле между США и Китаем также способствовали улучшению настроений на рынке, в то время как последние экономические данные показали, что рынок труда в США остается здоровым», — отмечает агентство.
По словам Ульриха Урбана, главы отдела стратегии и исследований в области мультиактивов в Berenberg, оптимизм в отношении искусственного интеллекта после отчёта о доходах также повлиял на настроения инвесторов. Кроме того, ослабление доллара способствовало росту стоимости международных акций.
Аналитик также подчеркнул, что инвесторы стали меньше опасаться действий Трампа.
Однако недавно Вашингтон и Пекин обвинили друг друга в нарушении соглашений, что усилило неопределенность в торговле.
«Торговая тарифная драма все чаще воспринимается как-то, чем она является на самом деле: масштабная торговая неопределенность, а не торговый крах», — сказал Флориан Иелпо, руководитель отдела макроэкономических исследований в Lombard Odier Investment Managers.
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