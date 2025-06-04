Мировые акции достигли исторического максимума

Как пишет издание, индекс MSCI All-Country World вырос на 0,2% до 887,73 пунктов, превысив рекордное значение, достигнутое в феврале. S&P 500 и Stoxx Europe 600 также показали рост более чем на 2% по сравнению с их пиковыми значениями, зафиксированными ранее в этом году.