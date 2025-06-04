Ломбарды пожаловались на требование возвращать сданные из-за мошенников вещи

Ассоциация развития ломбардов направила обращение в МВД, Генпрокуратуру, а также в Банк России и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой пересмотреть законодательство, чтобы бизнес был лучше защищен. В жалобе отмечается, что ломбард в действительности не знает, было ли реальное мошенничество или нет, а оценщики — обычные люди без специальных психологических навыков.