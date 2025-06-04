Казначейство потребовало от судоходных компаний вернуть субсидии

«Программа и в последующие годы не была активно востребована судовладельцами, так как ее ключевым условием был фактический запрет использовать другие меры господдержки, а именно невозможность воспользоваться программой льготного лизинга. Замечательная идея убрать с рынка устаревшие суда, а взамен построить новые искажена неразвитостью отрасли гражданского судостроения: строительство в России значительно дороже, чем в Китае, Турции или даже в Южной Корее, — объясняет эксперт. — Также в стране отсутствует конкурентоспособное предложение по лизингу без субсидирования со стороны государства. Именно совместное использование двух инструментов — льготного лизинга и утилизационного гранта — создавало конкурентоспособное предложение по покупке новых судов, а полумера так и не получила активного развития».