Казначейство потребовало от судоходных компаний вернуть субсидии

Федеральное казначейство (подведомственно Минфину) потребовало от судовладельцев вернуть бюджетные субсидии, предоставленные им ранее в рамках утилизационного гранта, рассказали РБК четыре источника в судостроительной и судоходной отраслях. Ведомство считает, что бюджетные средства выделены с нарушением правил — они, по мнению казначейства, предоставлены вместе с другими мерами господдержки, что запрещено постановлением правительства № 502 от 27 апреля 2017 года.
Параллельно поддержка была оказана лизинговым компаниям через бюджетные инвестиции — Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «Машпромлизингу» (принадлежит Объединенной судостроительной корпорации, ОСК). Эти лизингодатели заказывали суда для тех же судоходных компаний.
Что такое утилизационный грант
Программа предоставления судовладельцам утилизационных грантов была запущена в 2017 году. Она позволяет судоходным компаниям при сдаче судов старше 30 лет на утилизацию получать из федерального бюджета субсидию, покрывающую часть стоимости строительства нового судна, — до 15% стоимости, когда речь идет о пассажирском судне. Также мера позволяет снизить расходы бизнеса на строительство морских буксиров, самоходных земснарядов, сухогрузов, несамоходных грузовых судов.
С 2017 по 2024 год на выплату утилизационных грантов суммарно в бюджете было предусмотрено более 3 млрд руб. (с 2017 по 2019 год в среднем это было 300−400 млн руб. в год, в 2020—2023 годах — по 0,5 млрд руб., в 2024-м — 290 млн). В 2025—2026 годах финансирование программы увеличено до 2 млрд руб. ежегодно, в 2027 году оно вернется на уровень 500 млн руб.
В постановлении правительства № 502 есть обязательное условие — проектирование и строительство нового гражданского судна должны вестись без предоставления мер господдержки по другим госпрограммам — «в соответствии с иными нормативными правовыми актами».
«Нескольким судоходным компаниям, получившим гранты, направлены требования территориальных управлений Федерального казначейства с требованием вернуть полученные из бюджета деньги. В казначействе считают, что было нарушено условие о том, что строительство должно вестись без привлечения средств федерального бюджета», — рассказал один из источников.
Источник, близкий к одной из судоходных компаний, считает, что требования законодательства не нарушались. «Если лизинговой компании предоставлен заем на условиях платности, срочности и возвратности, для лизингополучателя (судоходной компании) он влечет удорожание проекта через удорожание лизинговых платежей. Заем не регламентируется отдельным нормативным актом как мера господдержки. Если же речь идет о взносе бюджетных инвестиций в уставный капитал лизинговой компании для последующих заказа и передачи в лизинг гражданских судов, эти средства нельзя считать субсидией, так как они направляются на оплату строительства и подлежат возмещению через платежи лизингополучателя», — аргументирует он.
Другой источник говорит, что в настоящий момент вопрос обсуждается между Минпромторгом и Федеральным казначейством, результат этого диалога бизнесу пока не известен.
Кого могут затронуть эти требования
По словам источников РБК, требования затронули как минимум пять судоходных компаний: ПАО «Московское речное пароходство» (МРП), АО «Водоходъ. Пассажирский порт», ООО «Волгатранс», ООО «Волгасервис» и АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» (ВСРП).
В «Волгасервисе» (нижегородская группа компаний «Гамма») рассказали РБК, что получили одну субсидию в рамках утилизационного гранта. Компания получила 60 млн руб. и направила их на строительство колесного круизного судна «Золотое кольцо», которое сдано судостроительным заводом «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2023 году. Субсидия позволила компенсировать 15% стоимости заказа. Компания также подавала заявку на компенсацию части стоимости судна «Аурум», также построенного на «Лотосе», но субсидия не была выделена «в связи с изменениями в законодательстве».
Представитель судоходной компании отметил, что она не готова возвращать субсидию, так как возврат средств увеличит период окупаемости судна с 17 до 20 лет. «Убытки придется переложить на стоимость путевок», — добавили в компании.
В других судоходных компаниях не ответили на запрос РБК на момент публикации.
В Минфине, Федеральном казначействе, Минпромторге, ОСК и ГТЛК отказались от комментариев.
О каких суммах идет речь
Партнер SBS Consulting Олег Сутырин говорит, что, по экспертным оценкам, в 2017—2023 годах на утилизационные гранты выделено не менее 3 млрд руб., но и эти средства не были освоены в полной мере. По его словам, в 2017 году утильгрант выдан на строительство пяти судов, в 2018 году — на четыре судна, в 2019 году выделено 289,7 млн руб., но в реальности только одно предприятие получило субсидию на 34 млн руб.
«Программа и в последующие годы не была активно востребована судовладельцами, так как ее ключевым условием был фактический запрет использовать другие меры господдержки, а именно невозможность воспользоваться программой льготного лизинга. Замечательная идея убрать с рынка устаревшие суда, а взамен построить новые искажена неразвитостью отрасли гражданского судостроения: строительство в России значительно дороже, чем в Китае, Турции или даже в Южной Корее, — объясняет эксперт. — Также в стране отсутствует конкурентоспособное предложение по лизингу без субсидирования со стороны государства. Именно совместное использование двух инструментов — льготного лизинга и утилизационного гранта — создавало конкурентоспособное предложение по покупке новых судов, а полумера так и не получила активного развития».
Сутырин считает, что любые непредусмотренные выплаты несут негативный сигнал для бизнеса, так как ограничивают предпринимателей в уверенности в завтрашнем дне и ведут к стагнации отрасли. Он уверен, что каскадного банкротства судовладельцев не произойдет, так как программа не была массовой. «Но стоит отметить странность получения льготного лизинга при сдаче судна в утиль, если в постановлении правительства на это был указан прямой запрет», — добавил он.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что текущий уровень ключевой ставки Центробанка не позволяет привлекать средства «в рыночный лизинг», в связи с этим механизм утилизационного гранта по факту сегодня не работает без льготного лизинга. Поэтому сегодня нормативная база содержит трудновыполнимые требования. «С одной стороны, размеры утилизационного гранта не были масштабными. С другой — текущая доходность судоходных компаний, которая снизилась в ряде сегментов, не позволяет бизнесу самостоятельно аккумулировать средства для возврата утилизационного гранта, если он будет взыскиваться», — говорит аналитик.