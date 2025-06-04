Россиян научили, как сэкономить на ремонте квартиры

Сегодня покупатели могут выбрать жилье с разными типами отделки. От этого напрямую зависит объем ремонтных работ и, соответственно, расходы будущих собственников.
Квартира без отделки и планировки: старт с нуля
Наиболее «сырой» вариант — приобретение жилья без какой-либо внутренней отделки и даже базовой планировки. Покупателя встретят пустые бетонные стены без штукатурки, пол без стяжки и минимум инженерных коммуникаций. Будет установлен только электрощиток и выведены основные стояки для водоснабжения, отопления и канализации.
Переделывать такую квартиру сложно и финансово затратно: понадобится полный комплекс работ — от возведения внутренних перегородок до разводки электрики и монтажа сантехники. Однако у такого решения есть явное преимущество — возможность реализовать собственный проект, исключив необходимость исправлять чужие ошибки. Соотношение вложенного времени, сил и средств вполне может оправдаться индивидуальным уровнем комфорта.
С чего начать: планировка и перегородки
Первым пунктом стоит продумать планировку. Ошибки на этом этапе могут стать источником дискомфорта на многие годы. Составить план самостоятельно помогут бесплатные сервисы RemPlanner (ориентирован на инженерные решения) и Roomtodo (удобен для визуализации и дизайна). Если нет уверенности в собственных силах, лучше привлечь профессионального дизайнера: стоимость проекта начинается от 500 рублей за квадратный метр, но окупается отсутствием серьезных недочетов в будущем.
Следующий шаг — возведение и отделка внутренних перегородок. Выбор материалов зависит от бюджета и требований к шумоизоляции: кирпич — самое надежное решение, но добавляет нагрузку на перекрытия; гипсокартон легкий, дешевый и быстро монтируется, но не выдерживает механических нагрузок; пеноблоки и газобетон — компромисс между стоимостью, весом и звукоизоляционными свойствами.
Черновая отделка: базовый старт для быстрого ремонта
Во многих жилых комплексах распространена черновая отделка, которая предусматривает выполнение основных строительных этапов. Стены, как правило, уже прошли минимальную обработку штукатуркой, на полу уложена первичная стяжка, выполнен базовый монтаж электропроводки, подведены системы водоснабжения и канализации. Собственник такой квартиры получает значительное преимущество: финальный ремонт начинается быстрее и обходится дешевле, благодаря уже завершенным черновым работам.
Минимальный ремонт для проживания: первые шаги
Для тех, кто стремится как можно скорее въехать в квартиру и минимизировать издержки, оптимальной стратегией станет концентрация на базовых, «жизненно необходимых» работах, отложив декоративные решения на потом. Прокладка электропроводки, монтаж водопровода и системы отопления требует серьезного подхода. Сэкономить на этих этапах вряд ли получится — любые ошибки обернутся затратами и риском для безопасности. Продумайте размещение розеток и выключателей, ориентируясь на финальную расстановку мебели и бытовой техники. Особое внимание уделите отдельным линиям для энергоемких приборов, таких как стиральная машина или электрическая плита. Монтаж инженерных коммуникаций лучше доверить квалифицированным подрядчикам.
Ремонт от застройщика: скрытые риски и нюансы
Ремонтные работы, выполненные силами застройщика, зачастую не только не решают бытовые задачи, но и создают дополнительные сложности для новых владельцев. Основной упор делается на минимальные затраты: типичные материалы — дешевые обои, самое простое напольное покрытие, базовая фурнитура и сантехника, дешевая входная дверь.
Как переделать ремонт от застройщика
Типовые бумажные обои отличаются низкой износостойкостью и быстро теряют внешний вид. Их рекомендуется заменить на более практичные решения — виниловые или флизелиновые обои, либо рассмотреть вариант окраски стен специальными составами. Такой косметический ремонт можно выполнить самостоятельно, не привлекая специалистов.
Недорогой линолеум может повреждаться уже при первых перестановках мебели. Эксперты советуют отдавать предпочтение напольным материалам с высокой степенью износостойкости — линолеуму коммерческого класса (41−43), ламинированным покрытиям не ниже 32−34 класса прочности или современной ПВХ-плитке аналогичной категории. Замена напольного покрытия позволит увеличить срок службы и улучшить акустические и эксплуатационные свойства квартиры.
Особое внимание профессионалы рекомендуют уделить входной двери. Стандартные модели от застройщика редко обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции и безопасности. Наиболее рациональным решением станет установка надежной металлической двери с усиленной конструкцией, современными замками и качественными утеплителями.
Как сократить расходы на ремонт в новостройке: рекомендации экспертов
Экономия на ремонтных работах возможна благодаря грамотному планированию и точному расчету бюджета. Ключевым элементом становится составление детального плана действий до начала строительных работ: корректное распределение этапов позволяет избежать лишних затрат на переделки и непредвиденные расходы. Аналитики рекомендуют закладывать в смету дополнительно 20−30% от основной суммы на случай форс-мажоров.
Особое внимание следует уделять сезонности: в весенне-летний период традиционно фиксируется повышенный спрос на строительные услуги и материалы, что отражается на их стоимости. Вместе с тем, проведение некоторых видов работ (например, поклейки обоев) лучше не планировать на зимние месяцы — низкие температуры и повышенная влажность могут негативно сказаться на качестве результата. Зимний сезон, напротив, предоставляет возможности для выгодных закупок строительных материалов: в это время крупные ретейлеры часто предлагают покупателям продукцию по сниженным ценам в рамках распродаж и акций.
Снижение издержек также возможно за счет постоянного мониторинга специальных предложений розничных сетей. Подписка на информационные рассылки и регулярная проверка скидочных программ позволяют приобретать необходимые ресурсы на максимально выгодных условиях.
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