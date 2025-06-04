Россиян научили, как сэкономить на ремонте квартиры

Для тех, кто стремится как можно скорее въехать в квартиру и минимизировать издержки, оптимальной стратегией станет концентрация на базовых, «жизненно необходимых» работах, отложив декоративные решения на потом. Прокладка электропроводки, монтаж водопровода и системы отопления требует серьезного подхода. Сэкономить на этих этапах вряд ли получится — любые ошибки обернутся затратами и риском для безопасности. Продумайте размещение розеток и выключателей, ориентируясь на финальную расстановку мебели и бытовой техники. Особое внимание уделите отдельным линиям для энергоемких приборов, таких как стиральная машина или электрическая плита. Монтаж инженерных коммуникаций лучше доверить квалифицированным подрядчикам.