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ФНС намерена усилить контроль за дроблением на маркетплейсах

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена ввести регулирование, направленное на предотвращение дробления и повышения прозрачности работы селлеров на маркетплейсах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в налоговых органах.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная налоговая служба намерена усилить контроль за дроблением на маркетплейсах. Данная инициатива обсуждается совместно с представителями бизнеса.

Так, с мая участникам торговли на маркетплейсах, у которых выявлены признаки формального разделения бизнеса, направляют информационные письма о риске неуплаты НДС и налога на прибыль за I квартал.

Отмечается, что у таких предпринимателей есть выбор: самостоятельно представить уточненные декларации и воспользоваться амнистией по дроблению за 2022−2024 годы или предоставить письменные пояснения об отсутствии дробления.

Обсуждаемые меры предусматривают введение единых требований к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на всех маркетплейсах, введение требований к системе внутреннего контроля цифровых платформ, которая должна обеспечивать выявление налоговых рисков.

«Продавцы на маркетплейсах будут информироваться цифровыми платформами о наличии возможных рисков, по сути в профилактическом режиме, и смогут оперативно их устранять», — пояснили в ФНС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».