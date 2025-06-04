ФНС намерена усилить контроль за дроблением на маркетплейсах

Федеральная налоговая служба намерена усилить контроль за дроблением на маркетплейсах. Данная инициатива обсуждается совместно с представителями бизнеса.
Так, с мая участникам торговли на маркетплейсах, у которых выявлены признаки формального разделения бизнеса, направляют информационные письма о риске неуплаты НДС и налога на прибыль за I квартал.
Отмечается, что у таких предпринимателей есть выбор: самостоятельно представить уточненные декларации и воспользоваться амнистией по дроблению за 2022−2024 годы или предоставить письменные пояснения об отсутствии дробления.
Обсуждаемые меры предусматривают введение единых требований к идентификации продавцов и пользователей личных кабинетов на всех маркетплейсах, введение требований к системе внутреннего контроля цифровых платформ, которая должна обеспечивать выявление налоговых рисков.
«Продавцы на маркетплейсах будут информироваться цифровыми платформами о наличии возможных рисков, по сути в профилактическом режиме, и смогут оперативно их устранять», — пояснили в ФНС.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».