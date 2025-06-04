Reuters: автопром ЕС сократил производство из-за решения КНР по редкоземам

С начала апреля поставщики автомобильной промышленности подали сотни запросов на экспортные лицензии, но на данный момент одобрена только четверть из них. Ассоциация CLEPA отметила, что некоторые запросы были отклонены по причинам, которые были охарактеризованы как «чисто процедурные».
«Процедуры, по-видимому, различаются от провинции к провинции, и в некоторых случаях запрашивалась информация, связанная с интеллектуальной собственностью», — говорится в сообщении ассоциации.
Также отмечается, что если процесс не будет оптимизирован в ближайшее время, то за три-четыре недели, по мере истощения запасов, это может затронуть еще больше заводов.
Решение Китая приостановить экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и связанных с ними магнитов нарушило цепочки поставок в апреле, которые имеют ключевое значение для автопроизводителей, а также производителей аэрокосмической техники, компаний-производителей полупроводников и военных подрядчиков по всему миру. Ситуация подвигла отраслевые группы в Германии, США и Индии призвать политиков лоббировать Пекин для скорейшего решения проблемы.
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