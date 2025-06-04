Reuters: автопром ЕС сократил производство из-за решения КНР по редкоземам

С начала апреля поставщики автомобильной промышленности подали сотни запросов на экспортные лицензии, но на данный момент одобрена только четверть из них. Ассоциация CLEPA отметила, что некоторые запросы были отклонены по причинам, которые были охарактеризованы как «чисто процедурные».