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Экономист спрогнозировала, какой будет инфляция в июле

Годовая инфляция в России в июле останется на повышенном уровне в 9,5−10,5%, считает Ирина Ахмадуллина, кандидат экономических наук, инвестор, преподаватель ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она отметила, беседуя с «Газетой.Ru», что высокая ключевая ставка снижает потребительскую активность. В июле прошлого года, например, инфляция составила 9,13%. Причинами ее увеличения эксперт назвала более высокую, чем обычно, индексацию коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты.

«С июля традиционно повышаются цены на электроэнергию, воду, ЖКХ. В мае инфляционные ожидания населения вновь выросли, граждане не верят в устойчивое замедление инфляции. ЦБ отмечает, что замедление цен по категориям товаров неравномерно. Я предполагаю, что ЦБ продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику до конца лета, чтобы зафиксировать инфляционные тренды», — подчеркнула Ирина Ахмадуллина.

Она добавила, что для уверенного разворота тренда по инфляции потребуется снижение ожиданий бизнеса и населения относительно темпов роста цен, а также стабильность курса рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».