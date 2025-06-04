Экономист спрогнозировала, какой будет инфляция в июле

Она отметила, беседуя с «Газетой.Ru», что высокая ключевая ставка снижает потребительскую активность. В июле прошлого года, например, инфляция составила 9,13%. Причинами ее увеличения эксперт назвала более высокую, чем обычно, индексацию коммунальных тарифов и повышенный уровень цен на овощи и фрукты.