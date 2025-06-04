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Экономист раскрыл, кто выиграет в игре на ключевую ставку

Банк России 6 июня примет решение по ключевой ставке. На этом фоне глава ВТБ Андрей Костин поспорил с зампредом банка Дмитрием Пьяновым на «щелчки». По мнению Костина, ЦБ понизит ставку. Пьянов считает, что ставку сохранят на уровне 21% годовых. Кто может выиграть спор, рассказал Владимир Осипов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Шуточный, занятный спор Пьянова и Костина на самом деле отражает очень серьезную дискуссию о ключевой ставке. На наш взгляд, выиграет Пьянов и вот почему», — сказал он.

Во-первых, отметил экономист, инфляция далека от таргета, а темпы ее снижения не свидетельствуют о возможности достижения таргета в ближайшей перспективе. Кроме того, рынок недвижимости находится в перегретом состоянии.

Ситуация на рынке труда, подчеркнул Осипов, не улучшается, а по отдельным регионам — ухудшается. Наблюдается слишком высокая занятость. Это толкает заработные платы вверх, что отражается и на ценах.

Также он отметил серьезную индексацию тарифов на ЖКХ и, что главное, на электрическую энергию, в том числе для промышленных предприятий. При этом, инфляционные ожидания россиян остаются довольно высокими, в районе 13−15% и они продолжают расти.

Центральный банк не отмечает кредитного сжатия в корпоративном секторе, а значит и для спасения и развития бизнеса снижать ставку не следует.

Осипов добавил, что в пользу выигрыша Костина стоит упомянуть снижение темпов экономического роста, бюджетные сложности (курс рубля слишком высок по отношению к доллару именно из-за высокой ключевой ставки, что невыгодно государственному бюджету).

Коммерческие банки приготовились к снижению ключевой ставки и уже понизили свои предложения по депозитам, то есть цикл перекладывания средств населения из банков в иные инструменты (на рынок недвижимости, например) уже начался, а значит и держать ставку высокой уже не нужно, связывание денежной массы закончилось силами коммерческих банков.

По мнению экономиста, при всех плюсах и минусах повышения ставки ожидать не стоит, так как это не приведет ни к чему, кроме дальнейшего снижения темпов экономического роста и кредитного сжатия.

«По нашему мнению, ЦБ сохранит ставку на текущем уровне, но изменит риторику на менее жесткую. Допускаем небольшую вероятность (15−20%) снижения ставки на символические 0,5−1 п.п. только для ослабления курса национальной валюты», — заключил Осипов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».