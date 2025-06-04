Экономист раскрыл, кто выиграет в игре на ключевую ставку

Коммерческие банки приготовились к снижению ключевой ставки и уже понизили свои предложения по депозитам, то есть цикл перекладывания средств населения из банков в иные инструменты (на рынок недвижимости, например) уже начался, а значит и держать ставку высокой уже не нужно, связывание денежной массы закончилось силами коммерческих банков.