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ЦБ Дании предупредил кредиторов о риске убытков из-за тарифов США

Эскалация торговой войны в США создаст «существенный риск» убытков для датских банков, которые в значительной степени зависят от отраслей, ориентированных на экспорт, предупредил центральный банк Дании.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
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Источник: Adrian Cuj/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Датские кредиторы особенно уязвимы в условиях дальнейшей торговой напряжённости из-за их зависимости от производственных компаний, поскольку значительная доля промышленного экспорта прямо или косвенно направляется в США, говорится в отчёте Национального банка Дании о финансовой стабильности, опубликованном во вторник. Ситуация также может быстро ухудшиться, если тарифы США снизят спрос среди торговых партнёров Дании в Европейском союзе, добавил регулятор.

«Серьезный удар по датскому экспорту и общее замедление темпов роста в мире окажут непосредственное влияние не только на компании, занимающиеся экспортом. Это также повлияет на субподрядчиков, сотрудников и, в конечном счете, на экономику Дании в целом», — приводит цитату из отчета Bloomberg.

По данным Nationalbanken, на производственные компании приходится около 18% корпоративного кредитования в крупных датских банках. Тем не менее, по их словам, недавние прибыли позволяют кредиторам с лёгкостью покрыть потенциальные убытки, связанные с торговым спором. До сих пор не наблюдалось значительного роста необслуживаемых кредитов, а количество банкротств остаётся «относительно ограниченным».

На прошлой неделе финансовый надзорный орган Дании снизил прогноз экономического роста на 2025 год с 3% до 2,6%, сославшись на проблемы, с которыми столкнулась компания Novo Nordisk A/S в США. Тем временем доверие потребителей в Дании упало до двухлетнего минимума, поскольку новые тарифы Соединенных Штатов усиливают пессимизм в зависящей от экспорта экономике Северной Европы.