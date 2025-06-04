ЦБ Дании предупредил кредиторов о риске убытков из-за тарифов США

По данным Nationalbanken, на производственные компании приходится около 18% корпоративного кредитования в крупных датских банках. Тем не менее, по их словам, недавние прибыли позволяют кредиторам с лёгкостью покрыть потенциальные убытки, связанные с торговым спором. До сих пор не наблюдалось значительного роста необслуживаемых кредитов, а количество банкротств остаётся «относительно ограниченным».