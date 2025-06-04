ЦБ Дании предупредил кредиторов о риске убытков из-за тарифов США

Датские кредиторы особенно уязвимы в условиях дальнейшей торговой напряжённости из-за их зависимости от производственных компаний, поскольку значительная доля промышленного экспорта прямо или косвенно направляется в США, говорится в отчёте Национального банка Дании о финансовой стабильности, опубликованном во вторник. Ситуация также может быстро ухудшиться, если тарифы США снизят спрос среди торговых партнёров Дании в Европейском союзе, добавил регулятор.
По данным Nationalbanken, на производственные компании приходится около 18% корпоративного кредитования в крупных датских банках. Тем не менее, по их словам, недавние прибыли позволяют кредиторам с лёгкостью покрыть потенциальные убытки, связанные с торговым спором. До сих пор не наблюдалось значительного роста необслуживаемых кредитов, а количество банкротств остаётся «относительно ограниченным».
На прошлой неделе финансовый надзорный орган Дании снизил прогноз экономического роста на 2025 год с 3% до 2,6%, сославшись на проблемы, с которыми столкнулась компания Novo Nordisk A/S в США. Тем временем доверие потребителей в Дании упало до двухлетнего минимума, поскольку новые тарифы Соединенных Штатов усиливают пессимизм в зависящей от экспорта экономике Северной Европы.