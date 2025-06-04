Bloomberg: «Газпром» похоронил планы по созданию хаба в Турции

Как напомнает издание, газопроводы в Германию выведены из строя, а транзит газа через Украину прекратился в 2024 году. На этом фоне «Газпром» рассматривал Турцию, которая уже соединена с двумя крупными российскими газопроводами, как способ вернуть доступ к Европе.
Однако источники, знакомые с ситуацией, рассказали Bloomberg, что после нескольких месяцев рассмотрения вариантов компания пришла к выводу о нежизнеспособности проекта и в значительной степени прекратила работу над ним.
«Это решение закрыло для “Газпрома” возможность восстановить хотя бы часть поставок газа в Европу, которые ранее приносили около 8 миллиардов долларов выручки в месяц», — пишет издание.
По данным агентства, проект сталкивался с трудностями с самого начала. Как отметили источники, у Турции отсутствуют свободные мощности для экспорта газа в южную Европу, а Анкара не захотела разрешать «Газпрому» совместно продавать газ на рынок.
Кроме того, сейчас ЕС продвигает инициативу по полному отказу от «голубого топлива» из России до 2027 года.