Bloomberg: «Газпром» похоронил планы по созданию хаба в Турции

Как напомнает издание, газопроводы в Германию выведены из строя, а транзит газа через Украину прекратился в 2024 году. На этом фоне «Газпром» рассматривал Турцию, которая уже соединена с двумя крупными российскими газопроводами, как способ вернуть доступ к Европе.